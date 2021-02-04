Несмотря на пандемию COVID-19, 3 из 10 россиян не носят на работе медицинскую маску, причём 5% не надевают её даже вопреки прямому требованию работодателя. К таким неутешительным выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором участвовали представители 500 компаний и 1600 экономически активных россиян, работающих на территории работодателя.

Маска обязательна для всех сотрудников в 62% организаций, чаще всего это правило актуально на крупных предприятиях численностью от 1000 человек (71%), в компаниях сферы услуг (68%) и логистики (67%). В 18% организаций защита органов дыхания требуется лишь от некоторых категорий сотрудников (как правило, непосредственно работающих с людьми). В каждой пятой компании (20%) от работников не требуется ношение масок. Чаще всего о таком рассказывали представители IT-компаний (39%).

Сегодня в общей сложности 70% россиян, работающих на территории работодателя, носят на работе медицинскую маску, причём 14% делают это абсолютно добровольно: работодатели не предъявляют к ним таких требований. Добровольное решение носить медицинскую маску чаще принимают россияне старше 45 лет: каждый пятый опрошенный (20%) работает в маске, даже если правила компании этого не требуют. Защищают органы дыхания по требованию работодателя 56% россиян, причём женщины чаще мужчин (61 и 53% соответственно).

Каждый четвертый работающий россиянин (25%) не носит медицинскую маску, поскольку работодатель этого не требует.

5% россиян работают без маски, даже несмотря на прямое требование работодателя. Респонденты, как правило, объясняют это наличием у себя антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьёзность коронавируса.