5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 02.04.2020 № 895 «О проведении месячника по озеленению и благоустройству территории города Мурманска» 5 сентября на территории Мурманска запланировано проведение акции по посадке зелёных насаждений «Зелёный рекорд».

В рамках данного мероприятия жители областного центра могут осуществить посадку саженцев деревьев и кустарников в скверах, парках города. Администрацией города Мурманска будет организовано предоставление саженцев деревьев и кустарника, а также выдача инвентаря для посадки на территории следующих скверов: - сквер на площади Пять Углов; сквер около памятника С.М. Кирову; сквер на улице Ленинградской; сквер в районе здания № 14/2 по проспекту Кирова (казначейство); сквер в районе здания № 37 по проспекту Ленина; сквер в районе улицы Алексея Хлобыстова; сквер у памятника «Ждущая»; сквер в районе дома № 29а по улице Туристов; сквер в районе дома № 31 по улице Шабалина; сквер у театра Северного флота; сквер в районе улицы Марата; сквер в районе пересечения проспекта Кольский и улицы Зои Космодемьянской; сквер на южном въезде в город Мурманск (район стелы).

Начало мероприятия в 11.00 5 сентября (суббота).

Администрация приглашает жителей и гостей города Мурманска принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд».