5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения

По поручению губернатора Андрея Чибиса правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

С порядком сообщения указанной информации и условиями выплаты денежного вознаграждения за информирование полиции о лицах, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, можно ознакомиться по ссылке.