Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 10:00
С порядком сообщения указанной информации и условиями выплаты денежного вознаграждения за информирование полиции о лицах, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, можно ознакомиться по ссылке.
5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
По поручению губернатора Андрея Чибиса правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому граждане, сообщившие в полицию достоверную информацию о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения, могут получить денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.
С порядком сообщения указанной информации и условиями выплаты денежного вознаграждения за информирование полиции о лицах, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, можно ознакомиться по ссылке.
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Последние комментарии
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
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