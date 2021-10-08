50 государственных услуг доступны в онлайн-режиме на портале «Госуслуги»

С сентября 2021 года 50 государственных и муниципальных услуг в режиме онлайн доступны жителям и организациям Мурманской области, имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Подать заявление о получении услуги, оплатить пошлину и сбор, отслеживать ход рассмотрения заявления в режиме реального времени и получить результат можно в «Личном кабинете» портала.

Перевод государственных и муниципальных услуг в удобный для граждан электронный формат проводится Министерством цифрового развития Мурманской области в сотрудничестве с органами государственной власти региона в рамках достижения целевого показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

Без посещения ведомства жители Мурманской области могут получить следующие услуги:

˗ Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

˗ Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения);

˗ Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

˗ Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

˗ Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

˗ Выдача градостроительного плана земельного участка;

˗ Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений;

˗ Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации;

˗ Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

˗ Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники);

˗ Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;

˗ Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

˗ Организация отдыха детей в каникулярное время;

˗ Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности;

˗ Предоставление разрешения на осуществление земляных работ;

˗ Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов;

˗ Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);

˗ Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса;

˗ Присвоение спортивных разрядов;

˗ Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием;

˗ Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

˗ Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации);

˗ Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

˗ Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах;

˗ Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия;

˗ Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов;

˗ Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

˗ Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями);

˗ Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан;

˗ Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

˗ Предоставление выписки из государственного лесного реестра;

˗ Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства;

˗ Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

˗ Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;

˗ Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

˗ Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения;

˗ Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута;

˗ Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;

˗ Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

˗ Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

˗ Присвоение квалификационных категорий спортивных судей;

˗ Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций;

˗ Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок;

˗ Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность;

˗ Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории субъекта Российской Федерации

˗ Подготовка и утверждение документации по планировке территории;

˗ Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;

˗ Осуществление государственного строительного надзора на основании извещений о начале и о завершении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

˗ Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

˗ Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.