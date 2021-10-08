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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.21 15:00

50 государственных услуг доступны в онлайн-режиме на портале «Госуслуги»

С сентября 2021 года 50 государственных и муниципальных услуг в режиме онлайн доступны жителям и организациям Мурманской области, имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Подать заявление о получении услуги, оплатить пошлину и сбор, отслеживать ход рассмотрения заявления в режиме реального времени и получить результат можно в «Личном кабинете» портала.

Перевод государственных и муниципальных услуг в удобный для граждан электронный формат проводится Министерством цифрового развития Мурманской области в сотрудничестве с органами государственной власти региона в рамках достижения целевого показателя «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

Без посещения ведомства жители Мурманской области могут получить следующие услуги:

˗                      Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

˗                     Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения);

˗                     Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;

˗                     Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

˗                     Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

˗                     Выдача градостроительного плана земельного участка;

˗                     Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений;

˗                     Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации;

˗                     Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

˗                     Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники);

˗                     Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;

˗                     Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

˗                     Организация отдыха детей в каникулярное время;

˗                     Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности;

˗                     Предоставление разрешения на осуществление земляных работ;

˗                     Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов;

˗                     Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);

˗                     Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса;

˗                     Присвоение спортивных разрядов;

˗                     Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием;

˗                     Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

˗                     Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации);

˗                     Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

˗                     Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах;

˗                     Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия;

˗                     Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов;

˗                     Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

˗                     Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями);

˗                     Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан;

˗                     Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

˗                     Предоставление выписки из государственного лесного реестра;

˗                     Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства;

˗                     Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

˗                     Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;

˗                     Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

˗                     Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения;

˗                     Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута;

˗                     Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;

˗                     Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности

˗                     Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;

˗                     Присвоение квалификационных категорий спортивных судей;

˗                     Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций;

˗                     Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок;

˗                     Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность;

˗                     Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории субъекта Российской Федерации

˗                     Подготовка и утверждение документации по планировке территории;

˗                     Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;

˗                     Осуществление государственного строительного надзора на основании извещений о начале и о завершении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

˗                     Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

˗                     Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

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