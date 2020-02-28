5:0! ХК «Мурман» завершает сезон победой!

27 февраля на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» ярко провёл заключительный матч в чемпионате России по хоккею с мячом сезона 2019/2020 гг. в Суперлиге. Нашей северной дружине противостояла команда «Динамо-Казань».

ХК "Мурман" провел последнюю игру сезона 2019-2020. Она надолго запомнится заполярным любителям бенди. В воротах одной из сильнейших команд России, казанского "Динамо" побывало сразу пять безответных мячей.

– Этот сезон – очередная веха в истории развития хоккея с мячом Мурманской области, – поделился впечатлениями Председатель совета директоров АО «ММТП», президент ХК "Мурман" Александр Масько. – Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и пожелать, чтобы следующий год был не менее успешный и азартным.

– Хоккей объединил в Мурманске множество людей: представителей бизнеса, власти и просто любителей спорта – каждый считает за честь помочь родному клубу, который достойно представляет город-герой на всероссийских соревнованиях, – рассказал депутат Государственной думы РФ Алексей Веллер.

Напомним, что этот сезон уже второй для заполярных хоккеистов в российской Суперлиге. По итогам кругового турнира ХК «Мурман» занял 12 место.

– Сегодня мы видим, что решение играть в Суперлиге было абсолютно верным, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Хоккей с мячом – зрелищный и по-настоящему народный вид спорта. Полные трибуны – яркое тому доказательство.

Стоит отметить, что на завершающем матче работали аниматоры, барабащики, кроме того болельщиков развлекал официальный маскот хоккейного клуба. Изюминкой спортивного праздника стало живое исполнение гимна России. Теперь ХК «Мурман» уходит в заслуженный отпуск, но уже скоро хоккеисты соберутся и начнут подготовку к следующему спортивному сезону.