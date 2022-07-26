50-килограммовая авиационная бомба пролежала на берегу Кольского залива со времён Великой Отечественной войны

Вчера вечером в Мурманске оперативному дежурному Росгвардии из линейного отдела полиции на транспорте поступила информация о находке предположительно боеприпаса времён Великой Отечественной войны на берегу Кольского залива. На место незамедлительно выдвинулись взрывотехники ОМОН «Медведь» Росгвардии.

Прибыв в село Минькино Кольского района, росгвардейцы обследовали найденную местными жителями опасную находку. Как оказалось, перед специалистами ОМОН находилась 50-килограммовая авиационная бомба времен Великой Отечественной.

С соблюдением необходимых мер безопасности опасная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейшей проверки.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить его.

Фото: https://51.rosguard.gov.ru/news