50 лет: филиал №10 Центральной детской библиотеки города Мурманска отметил юбилей

Вот уже 50 лет филиал работает в Первомайском округе Мурманска по адресу: проезд Михаила Бабикова, 8. Вчера здесь прошёл праздник, который собрал всех, с кем детскую библиотеку связывают крепкие дружеские отношения.

Гости познакомились с историей учреждения, полистали фотоальбом и ответили на вопросы книжной викторины.

Как сообщает администрация города Мурманска, сотрудников поздравили юные посетители филиала. Ребята прочитали стихи и преподнесли подарки. В ответ коллектив подготовил для присутствующих сюрприз - праздничный торт из конфет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26319&page=1