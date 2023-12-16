Мурманская область. Арктика (16+)16.12.23 10:40
50 лет: филиал №10 Центральной детской библиотеки города Мурманска отметил юбилей
Вот уже 50 лет филиал работает в Первомайском округе Мурманска по адресу: проезд Михаила Бабикова, 8. Вчера здесь прошёл праздник, который собрал всех, с кем детскую библиотеку связывают крепкие дружеские отношения.
Гости познакомились с историей учреждения, полистали фотоальбом и ответили на вопросы книжной викторины.
Как сообщает администрация города Мурманска, сотрудников поздравили юные посетители филиала. Ребята прочитали стихи и преподнесли подарки. В ответ коллектив подготовил для присутствующих сюрприз - праздничный торт из конфет.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26319&page=1
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