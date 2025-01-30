50 лет назад: областной краеведческий музей приглашает жителей Первомайского округа на встречу

В этом году Первомайскому округу Мурманска исполняется 50 лет. В честь этого события Мурманский областной краеведческий музей готовится провести выставку и вместе вспомнить, как менялся район.

1 февраля в Центральной городской библиотеке состоится встреча северян, которые жили в округе 15, 20, 30 лет назад и видели, как застраивалась Первомайка.

Как сообщает vk.com/murmanculture, к участию приглашаются жители округа, те, кто готов поделиться интересными рассказами и редкими фотографиями. Особенно ценными будут снимки посёлка Нагорного и других частей района 1950–1960 годов. Предоставленные материалы станут частью памятной выставки.

Встреча состоится 1 февраля в 14.00 по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 93. Телефон для справок 8 (8152) 994-384.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281875%2F6cc85becfdc410258e