50-летию Кольской АЭС посвящается: в Мурманске прошла презентация книги «Энергия наших свершений»

Издание приурочено к 50-летию Кольской АЭС и рассказывает историю уникального предприятия, знакомит с дальнейшими перспективами. Авторами книги стали действующие сотрудники станции, собравшие по крупицам информацию и воссоздавшие полную картину становления и развития КАЭС. Также в книге есть раздел, посвящённый городу-спутнику.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в мероприятии приняли участие заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, депутаты регионального парламента, представители КАЭС, мурманчане и гости города.

Приветствуя присутствующих, Евгений Никора отметил, что история крупнейшего энергетического предприятия Мурманской области тесно переплетена с историей региона.

— В 1934 году в рамках плана Главного разведывательного управления на Кольском полуострове была запущена первая гидростанция. Уже тогда было понятно, что её мощности будет недостаточно и потребуются дополнительные источники электроэнергии, – сказал парламентарий. – Кольская АЭС стала флагманом советской и российской энергетики в Кольском Заполярье. У предприятия отличные перспективы. Они связаны и со строительством Кольской АЭС-2, и продлением сроков эксплуатации блоков станции до 2124 года. Эта книга – дань глубокого уважения труду и таланту многих поколений и династий энергетиков, гордость за историю предприятия. И эту историю надо знать.

Депутаты подчеркнули, что летопись достижений и успехов Кольской атомной - пример высокого профессионализма атомщиков, их преданности делу, ответственности, любви к своей малой Родине. Книга станет настоящим подарком для работников станции, жителей города атомщиков и всех, кому интересна история нашего северного края.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/a98/ubtn06pw1w24vzp6tmfietlz6wwsu6q4.JPG