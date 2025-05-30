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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 12:00

50% опрошенных hh.ru мурманчан хотят, чтобы их дети открыли свой бизнес

Данные опроса hh.ru показывают, что большинство опрошенных жителей региона хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателям и открыли своё дело.

Исследование hh.ru показывает, что 50% местных респондентов хотели бы видеть развитие карьеры своего ребёнка в качестве предпринимателей – почти каждый второй опрошенный в регионе указал, что хочет, чтобы его ребёнок открыл свой бизнес в будущем. Ещё 34%* респондентов хотят, чтобы их дети работали в крупных частных компаниях. При этом респонденты в случае неудач на поприще собственного бизнеса порекомендовали бы своим детям работу в крупной госкомпании (этот план Б отметили ещё 21% респондентов).

Интересно, что 29% опрошенных также не против, если их дети будут госслужащими, 16% мечтают, чтобы их дети начали трудиться в научной сфере. И меньше всего (3%) не против, чтобы их дети работали в малом или среднем бизнесе.

Также стало известно, что сразу 40% опрошенных в регионе уверены, что профессии в ИТ-сфере и другие технические специальности дают более стабильный доход и значимые карьерные перспективы по сравнению с гуманитарными специальностями.

С другой стороны, 52% местных респондентов, что успеха и высокого дохода можно достичь в любой сфере, но при должном усилии и при наличии способностей. А вот 8%, верят, что гуманитарная сфера тоже может приносить высокий заработок и самореализацию.

Примечательно, что особенно сильно верят в то, что ИТ-сфера и технические специальности приносят самую высокую зарплату – юристы (сразу 52% опрошенных из этой сферы), рабочие (50%), строители (45%) и медики (40%). А вот меньше всего в это утверждение верят сами ИТ-специалисты – лишь 22% позитивных ответов, в противовес им 70% представителей ИТ и телеком-сферы заявили, что успех в любой профессиональной области зависит от индивидуальных способностей и упорства работника. А 8% опрошенных айтишников добавили, что в гуманитарной сфере тоже есть потенциал для высоких заработков и самореализации.

 

 

 

*   - респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов, потому сумма ответов превышает 100%.

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