50 проектов Мурманской области участвуют в конкурсном отборе на соискание главной просветительской премии страны от общества «Знание»

В этом году число заявок на соискание главной просветительской премии страны от Российского общества «Знание» из Мурманской области стало в два раза больше, чем в прошлом. Среди кандидатов – профориентационные, музейные и литературные проекты.

«Количество участников «Знание.Премия» от года к году растёт: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация «Наставник года». Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Впереди у северян - независимый многоступенчатый отбор, по результатам которого будет сформирован список лучших проектов, которые будут представлены перед Почетным жюри на очном заседании. Осенью на сайте премии и в социальных сетях Российского общества «Знания» пройдёт традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия» состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами «Знание.Премия» можно на сайте.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Знание.Премия» — главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В 2021 – 2022 гг. награда Российского общества «Знание» называлась «Просветительская Премия «Знание». С 2023 года название изменилось на «Знание.Премия».

Фото: https://gov-murman.ru