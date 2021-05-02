ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Спасаем наш мир – угандийская девушка ухаживает за хищниками, а костромчанин собирает городской мусор5 и 7 мая в Мурманске пройдут репетиции парада Победы – центр города перекрывают для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.05.21 10:30

50% работающих россиян считают, что их работодатели справляются с защитой персонала от COVID-19

Каждый второй россиянин уверен, что его работодатель делает достаточно, чтобы защитить сотрудников от коронавируса. Каждый двадцатый называет избыточными меры защиты от COVID-19 на работе. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

По наблюдениям 50% работающих россиян, их работодатели принимают достаточные меры, чтобы сохранить здоровье сотрудников во время пандемии. Маски, перчатки, антисептики, разметка для соблюдения социальной дистанции, защитные экраны и даже приборы для обеззараживания воздуха — судя по комментариям, именно так выглядят в «ковидную» эпоху самые продвинутые рабочие помещения. По мнению 5% опрошенных, принимаемые их компанией меры даже избыточны. Напротив, 16% респондентов сообщили, что их организация недостаточно сделала для защиты работников от COVID-19, а 15% — работодатель не принимает никаких мер, чтобы сохранить их здоровье. Судя по комментариям опрошенных, в их компаниях не приветствуется удаленная работа, а также игнорируются требования о соблюдении санитарных норм.

О том, что принимаемые меры достаточны, чаще сообщают женщины (53% против 49% среди мужчин), а о том, что избыточны, — мужчины (7% против 3%). Тех, кто удовлетворён профилактикой распространения коронавируса на рабочих местах, больше всего среди молодёжи до 34 лет (52%), меньше всего — среди опрошенных старше 45 лет (48%). На избыточность защитных мер чаще жалуются респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (7%).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области ежегодный прирост числа вахтовых вакансий в среднем составляет 5-7%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О столичной составляющей плана «На Севере – жить!» - Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Мегрэ». Художественный сериал, 81 серия (12+)20:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Морковь, картофель и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 46 копеек, евро – на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Пересекать границу ледоколы могут без таможенного досмотра
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика