50% работающих россиян считают, что их работодатели справляются с защитой персонала от COVID-19

Каждый второй россиянин уверен, что его работодатель делает достаточно, чтобы защитить сотрудников от коронавируса. Каждый двадцатый называет избыточными меры защиты от COVID-19 на работе. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

По наблюдениям 50% работающих россиян, их работодатели принимают достаточные меры, чтобы сохранить здоровье сотрудников во время пандемии. Маски, перчатки, антисептики, разметка для соблюдения социальной дистанции, защитные экраны и даже приборы для обеззараживания воздуха — судя по комментариям, именно так выглядят в «ковидную» эпоху самые продвинутые рабочие помещения. По мнению 5% опрошенных, принимаемые их компанией меры даже избыточны. Напротив, 16% респондентов сообщили, что их организация недостаточно сделала для защиты работников от COVID-19, а 15% — работодатель не принимает никаких мер, чтобы сохранить их здоровье. Судя по комментариям опрошенных, в их компаниях не приветствуется удаленная работа, а также игнорируются требования о соблюдении санитарных норм.

О том, что принимаемые меры достаточны, чаще сообщают женщины (53% против 49% среди мужчин), а о том, что избыточны, — мужчины (7% против 3%). Тех, кто удовлетворён профилактикой распространения коронавируса на рабочих местах, больше всего среди молодёжи до 34 лет (52%), меньше всего — среди опрошенных старше 45 лет (48%). На избыточность защитных мер чаще жалуются респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (7%).