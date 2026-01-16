50% россиян выходят на работу во время болезни

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные граждане.

50% работающих россиян рассказали, что за последний год выходили на работу, будучи больными. Подобное поведение больше свойственно женщинам (54% против 46% среди мужчин). Горожане с высшим образованием ходят на работу с недомоганием чаще граждан со средним профессиональным.

Значительно реже ходят на работу больными те, кто зарабатывает больше (55% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц против 44% среди опрошенных с доходом более 150 тысяч).

Максимальный размер выплаты по больничному листу за один день в 2026 году составляет 6827 рубля. 73% работодателей не практикуют доплаты сверх суммы, определенной государством. Доплаты до среднего заработка действуют в 7% компаний, по 2% организаций доплачивают до оклада или фактической зарплаты. 4% работодателей принимают решение о доплатах в индивидуальном порядке.

Время проведения опроса: 15—30 декабря 2025 года.