Мурманская область. Арктика (16+)08.01.23 18:35
50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Фото и видео: https://vk.com/mil
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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