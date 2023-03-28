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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 13:30

50 спортсменов со всей России расправили паруса над тундрой близ Териберки в рамках соревновательной программы Полярной Олимпиады

Участниками фестиваля зимних видов парусного спорта «Эривейв» стали спортсмены и любители из 10 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Тольятти, Новосибирска и других. Самому молодому кайтеру исполнилось 18 лет, а самому опытному – 63 года.

Наряду с профессионалами в соревновательной программе фестиваля принимали участие и любители, прошедшие на один круг меньше. Вне зависимости от уровня подготовки каждый круг по заснеженной тундре составил 15 км. При подведении результатов судейская комиссия учитывала не только сам факт прохождения дистанции, но и скорость. Она напрямую влияла на положение кайтера в рейтинговой таблице.

Один из победителей фестиваля – воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Никита Коданев. В Екатеринбурге северянин стал лучшим на чемпионате России по парусному спорту в дисциплине «Сноукайтинг курс-рейс-лыжи». Чемпион мира по сноукайтингу успешно выступает на фестивале уже второй год.

Отметим, что в Мурманской области подготовка юных спортсменов по парусному спорту осуществляется на базе двух спортивных школ в Мончегорске и Мурманске. С каждым годом набирает популярность этот вид спорта и среди любителей: в регионе активно работают спортивные туристические лагеря, в которых можно научиться править парусами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках Полярной Олимпиады в Мурманской области проходит сразу несколько важных событий по зимним видам парусного спорта: соревнования в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся, а также финальный (второй) этап Кубка России.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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