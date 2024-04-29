50 тифлопедагогов, логопедов и воспитателей стали участниками областной тифлосессии для специалистов, обучающих и воспитывающих детей с ОВЗ

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла областная тифлосессия «Вовлечённость семьи – важный фактор успеха при создании поддерживающей образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья».

Специалисты из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Апатитов и поселка Мурмаши поделились опытом работы с родителями и детьми с различными нарушениями здоровья. 33 специалиста выступили с очными докладами и 17 участников представили свои проекты в дистанционном формате.

Особое внимание было уделено проектам вовлечения в образовательный процесс семей с детьми дошкольного возраста. Участники рассказали о моделях взаимодействия специалистов образовательных организаций и родителей детей с ОВЗ.

Также прозвучали доклады о формах работы с родителями в ходе обучения незрячих детей в домашних условиях, о способах вовлечения родителей в спортивные внеклассные мероприятия и во внеурочную деятельность.

Участники тифлосессии обсудили использование современного развивающего оборудования, направленного на активизацию творческой и познавательной деятельности детей с ОВЗ, а также новые технологии для их успешной социализации.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, результатом встречи специалистов станет создание новых совместных проектов, например, будет издан сборник успешных практик работы с семьями, а также в число участников различных конкурсов будут включены не только незрячие и слабовидящие, но и дети с нарушениями слуха.

Фото: https://gov-murman.ru