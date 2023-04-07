50% жителей Мурманской области в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее»

7 апреля отмечают Всемирный день здоровья. Сотрудники Мурманскстата к этой дате подготовили информацию по итогам Выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2022 год. Оказывается, что половина жителей Мурманской области в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее», а в целом по России так ответили 49 процентов опрошенных.

Больше всего высоко оценивших своё здоровье участников статистического наблюдения проживали в Чеченской Республике – 83 процента, меньше – в Республике Марий Эл – чуть больше 29 процентов.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, каждый пятый мужчина и каждая десятая женщина в Мурманской области имели высокий уровень приверженности к ЗОЖ, а в целом по России соответственно – каждый пятый и каждая девятая.

Самые высокие показатели по доле населения с высокой приверженностью здорового образа жизни в Севастополе – 30 процентов среди представителей сильной и 28 процентов – прекрасной половины человечества, а самые низкие – в Магаданской области – 0,5 процента среди мужчин и немногим более 1 процента среди женщин.