500 километров десятого полевого сезона в новой истории Мурманского областного краеведческого музея

По традиции, его открыли орнитологи, вышедшие на маршруты в окрестностях Мурманска.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в мае учёные наблюдали, как в ожидании тепла мелкие воробьиные кучкуются возле кормушек, дуплогнёздики формируют свои кладки, а различные утки разбиваются на пары. И только сизые чайки, несмотря на нерастаявший к концу мая лёд на озёрах, уверенно сели на гнёзда по берегам Большого озера. Главная встреча последнего месяца весны – это, конечно, пара рябчиков, неспешно прогуливающихся всего в одном километре от города.

Кроме того, третий полевой сезон подряд Мурманская орнитологическая экспедиция проводит масштабные исследования на острове Кильдин. В этом году основное внимание сотрудники краеведческого музея уделили центральной части острова и ещё необследованным участкам побережья. Количество видов, зарегистрированных на острове, достигло 82. В их числе - редкие для Мурманской области чёрная казарка, полевой лунь и полярная овсянка.

За три сезона за плечами сотрудников музея осталось более 500 километров. Весь собранный материал ещё предстоит осмыслить и обработать. Зимой обязательно будут опубликованы обобщающие научные и научно-популярные статьи, где будут представлены все, полученные нами данные.

А прямо сейчас следить за ходом экспедиции можно по хештегу #ВестисполейМОКМ

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279448%2Fwall-139605315_27203