500 миллионов рублей на дым с огоньком - ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что сумма ущерба от пожара составила около 500 млн рублей. Завершение ремонта переносится с лета на конец 2022 года, передает ТАСС.

«В рамках действующего контракта в 2022 году, надеюсь, передадим заказчику корабль в исправном, отремонтированном, модернизированном состоянии. Есть сдвижка внутри 2022 года - раньше планировали передавать летом, сейчас срок уйдёт на конец года. Это произошло в следствие пожара и дополнительных модернизационных работ, которые делаются на корабле», - сказал Рахманов.

Глава ОСК добавил, что сумму ущерба «возможно, будет корректироваться с учётом включения или невключения в текущий бюджет тех работ, которые там так или иначе были предусмотрены».

При этом Рахманов подчеркнул, что объём повреждений от пожара не угрожает существованию корабля. «Посчитайте стоимость авианосца и от неё соответственно 500 млн посчитайте. Сумма, конечно, существенная, материальная, но не в той степени, повторюсь, сколь приближающаяся к созданию угрозы существования корабля», - пояснил глава ОСК.