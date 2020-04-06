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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.20 07:45

500 миллионов рублей на дым с огоньком - ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что сумма ущерба от пожара составила около 500 млн рублей. Завершение ремонта переносится с лета на конец 2022 года, передает ТАСС.

«В рамках действующего контракта в 2022 году, надеюсь, передадим заказчику корабль в исправном, отремонтированном, модернизированном состоянии. Есть сдвижка внутри 2022 года - раньше планировали передавать летом, сейчас срок уйдёт на конец года. Это произошло в следствие пожара и дополнительных модернизационных работ, которые делаются на корабле», - сказал Рахманов.

Глава ОСК добавил, что сумму ущерба «возможно, будет корректироваться с учётом включения или невключения в текущий бюджет тех работ, которые там так или иначе были предусмотрены».

При этом Рахманов подчеркнул, что объём повреждений от пожара не угрожает существованию корабля. «Посчитайте стоимость авианосца и от неё соответственно 500 млн посчитайте. Сумма, конечно, существенная, материальная, но не в той степени, повторюсь, сколь приближающаяся к созданию угрозы существования корабля», - пояснил глава ОСК.

Напомним, пожар на «Адмирале Кузнецове», находящемся на ремонте в Мурманске, произошёл в декабре 2019 года. По данным экстренных служб, он мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. В результате пожара погибли два человека, 14 пострадали.

 

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