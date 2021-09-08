500 тысяч тонн - в ММТП установлен ещё один рекорд

«Важную роль в установлении рекорда сыграло тесное взаимодействие порта с грузоотправителями и судовладельцами, что позволило обеспечить максимально эффективную диспетчеризацию на всех этапах обработки судна. Работа в режиме тесной координации со всеми звеньями логистической цепочки доставки грузов позволяет специалистам порта эффективно загружать мощности предприятия и наращивать грузооборот в стратегически важном арктическом направлении», - сказал главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов.

Отметим, что предыдущий рекорд погрузки щебня в АО «ММТП» был установлен в январе 2021 года и составил 40351 тонну. А по итогам восьми месяцев работы в 2021 году грузооборот АО «ММТП» в арктическом направлении превысил отметку в 500 тысяч тонн.