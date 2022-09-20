500-й резидент АЗРФ построит в Мурманской области гостинично-туристический комплекс

Строительством круглогодичного гостинично-туристического комплекса планирует заняться новый инвестор в Мурманской области, компания «Аврора», которая стала 500-м резидентом АЗРФ.

Соглашение об инвестиционной деятельности Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписала с компанией «Аврора» в рамках деловой программы Дня Арктического инвестора в Мончегорске.

Новый инвестор реализует туристический проект стоимостью 15 млн рублей на берегу Кандалакшского залива в Мурманской области. Комплекс будет включать 5 гостевых модульных благоустроенных двухместных домов с зонами отдыха, террасами для организации пикника и сауну. На территории также проложат дорожки, которые образуют общий пешеходный маршрут.

Комплекс, рассчитанный на прием до 3000 гостей в год, разместится возле Кандалакшского залива на побережье Белого моря.

Запуск нового туристического объекта планируется на 2025 год.

«По итогам двух лет работы префрежима Арктической зоны РФ в Мурманской области предприниматели фактически инвестировали в экономику региона более 16 млрд рублей. Наш регион активно пользуется возможностями, которые дает арктический пакет льгот. Не случайно у нас реализуют проекты уже 172 резидента», – рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

По данным КРДВ, на текущий момент 500 компаний заключили юридически обязывающие соглашения об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ.

Резиденты фактически вложили в проекты 45,7 млрд рублей и создали более 4 тысячи рабочих мест.

«Заявляя новые инвестиционные проекты к реализации, предприниматели активно пользуются возможностью обнуления ряда налогов. Это в том числе нулевые налоги на имущество, землю и прибыль сроком на 5 лет, субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест на 10 лет, также предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны. Мы оказываем бизнесу помощь и административную поддержку. Меры господдержки позволяют резидентам АЗРФ быстрее реализовывать проекты, выходить на прибыль, создавать новую инфраструктуру для жителей арктических городов и точки притяжения для туристов», – отметил директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ КРДВ Владимир Гудков.

Помимо традиционного подписания соглашений КРДВ с новыми резидентами АЗРФ, на Дне Арктического инвестора впервые состоялась торжественная церемония вручения знака «Арктический инвестор» представителям компаний, которые уже успешно реализовали и запустили инвестиционные проекты с помощью арктических льгот.

День Арктического инвестора правительство Мурманской области проводит, начиная с 2020 года, когда в Арктике была создана самая большая свободная экономическая зона в мире. Мероприятие объединяет представителей власти, региональных и федеральных институтов развития, потенциальных и действующих резидентов. Представители арктических регионов в режиме телемоста рассказали о результатах действия преференциального режима за два года.

Успехами работы по привлечению резидентов поделились Мурманская, Архангельская области, а также Республика Карелия и Ненецкий автономный округ.

В мероприятии приняли участие руководители компаний и представители бизнес-объединений из Москвы, Калужской, Самарской, Ярославской и Свердловской областей, которым интересна Арктика, как регион для развития бизнеса.

Корпорация развития Мурманской области представила гостям инвестиционные возможности и перспективные проекты Заполярья: проекты создания современных отелей на базе гостиниц «Шахтер» и «Сполохи» в Мурманске и Кандалакше, а также проект аквапарка в столице Мурманской области. Представители Агентства развития Мончегорска рассказали о проектах по созданию завода по производству кормов для аквакультуры, апарт-отеля и амбициозного туристического комплекса «Порт Викингов».

«Обмен компетенциями в сложившихся условиях очень важен. Калужской области интересен Север, как туристический регион и регион для работы. Здесь есть молодая активная команда с практическим подходом по взаимодействию с инвесторами. Думаю, мы его позаимствуем. Также интересно, что в Мурманской области много работают не только с крупными промышленными предприятиями, но и небольшими бизнесами», – сказал председатель правления АНО «Ассоциация «Кластер социально-технологического развития территорий Калужской области» Кирилл Гусев.

По завершению деловой части программы участники Дня Арктического инвестора посетили площадку будущего проекта «Порт викингов» и площадку одного их действующих в Мончегорске резидентов, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru