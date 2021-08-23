5000 гостей из 27 регионов страны: Андрей Чибис подвёл итоги фестиваля «Териберка»

Более 5 тысяч человек из 27 регионов России стали гостями VI международного арктического фестиваля «Териберка». На мероприятии работали 20 предприятий питания и более 40 мастеров и предпринимателей из Заполярья, а трансляция в соцсетях дискуссий площадки «Диалоги» собрала около 24 тысяч просмотров. Такие цифры привёл губернатор Андрей Чибис, подводя на оперативном совещании итоги прошедшего на выходных фестиваля.

«Фестиваль в этом году проходил в рамках председательства России в Арктическом совете и сменил формат. Теперь это не просто развлечение для туристов – это серьёзное мероприятие с привлечением мировых экспертов, посвящённое туризму, молодёжной политике и устойчивому развитию населённых пунктов в Арктической зоне. Териберка в этом смысле - классический пример посёлка, который мог просто прекратить существование, но сегодня активно развивается и привлекает огромное количество людей», - отметил глава региона.

Как уточнил глава областного комитета по туризму Александр Елисеев, кроме привычных соседних регионов – Архангельской, Вологодской, Ленинградской области, - в этом году фестиваль посетили гости из Московской, Калужской, Калининградской, Смоленской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Брянской областей, Пермского, Краснодарского и Ставропольского края, Чувашии, Алтая и даже Челябинска и Владивостока. В рамках акции «На севере отдыхать с Почтой России» в разные уголки страны были отправлены 3000 открыток. А фестиваль электронной музыки Format собрал 1,5 тысячи зрителей.

Андрей Чибис подчеркнул, что фестиваль проходил с соблюдением всех необходимых антиковидных ограничений, а большинство его событий происходило на открытом воздухе.

Также губернатор напомнил, что на «Териберке» были заключены три важных для области соглашения – о проведении в регионе премии Arctic Travel Awards 2022, о создании Арктической кулинарной школы и о сотрудничестве с Всемирным Фондом дикой природы.

Глава области поблагодарил за работу организаторов фестиваля, волонтёров и отдельно – компании, открывшие свои точки на фуд-корте и предлагавшие гостям Териберки местные блюда. Муниципалитетам Мурманской области дано поручение проработать вопрос размещения на своих территориях торговых точек арктической кухни и сувенирной продукции от заполярных предпринимателей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, в рамках фестиваля «Териберка» состоялась встреча с жителями посёлка и обсуждение его насущных проблем.

«В этом году ремонтируем дороги от Пионерской до Школьной, благоустраиваются дворовые территории, ставим детский игровой комплекс. Но надо ещё в приоритетном порядке поставить ремонт фасадов, которые разрушаются от ветра и морской влаги. Есть проблемы с сетевыми магазинами и Сбербанком. Перечень поручений по итогам встречи с жителями подготовлен, важно, чтобы он был выполнен», – сказал Андрей Чибис.