507 лет! Кандалакша отметила День города

В честь праздника для жителей и гостей города была организована большая культурно-развлекательная программа на разных площадках Кандалакши.

Местом действия стала даже водная гладь залива, где был дан старт портовой гонке межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива». Все желающие могли посетить мастер-классы по фитнесу и попробовать свои силы в искусстве управления сапами и каяками. Работали творческие площадки из Ловозеро и Умбы, тематические и игровые зоны для взрослых и детей.

На открытии праздника с Днём города жителей поздравили заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, депутаты Ирина Просоленко и Михаил Павлов.

- Впервые я приехал в Кандалакшу летом 1993 года, 31 год назад, - сказал Евгений Никора - Конечно, нельзя не отметить изменения к лучшему, которые произошли с городом за эти годы. Но особенно много удалось сделать за последние пять лет. Это результаты слаженной работы большой общей команды - команды губернатора Андрея Чибиса, команды муниципалитета и депутатов Мурманской областной Думы. А самая главная оценка результатов этой работы - это улыбки на лицах кандалакшан и многочисленных гостей города, которые я сегодня вижу.

- В Кандалкше живут и работают замечательные люди, которые своим трудом каждый день делают наш город ещё лучше, - отметила Ирина Просоленко. - Зная многих кандалакшан, их трудолюбие, самоотверженность, сплоченность и сильный характер, я верю, что наш город будет продолжать процветать и дальше радовать нас ещё многие годы. От всего сердца поздравляю всех с этим прекрасным праздником! Желаю каждому жителю здоровья, счастья и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть наш родной город будет всегда полон радости, тепла и света.

- Наш любимый город отмечает свой день рождения, и я вместе со всеми земляками поздравляю Кандалакшу с 507-летием! – сказал Михаил Павлов. - Желаю нашей малой Родине ещё столько же веков процветания. Желаю, чтобы люди здесь жили, приезжали сюда, любили и влюблялись в Кандалакшу, и каждый на своём месте вносил лепту в процветание этой земли - единственного города Мурманской области у Белого моря, самого южного форпоста Кольского края!

Свои поздравления кандалакшанам передал и спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он выразил искреннюю признательность за их ежедневный труд, преданность своей малой Родине и заботу о благополучии общего дома. Председатель Думы пожелал жителям успехов во всех делах и начинаниях на благо родного города и Кольского Заполярья, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

«Изюминкой» торжества стал большой концерт с участием Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, творческих коллективов Кандалакши и кавер-группы «STARK» из Санкт-Петербурга. А завершил праздничную программу дня традиционный фестиваль «Яркая Кандалакша».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/f4e/pj8klac21kkqkkzbnooges3swf288tbz.JPG