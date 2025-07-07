508-летняя Кандалакша за последние годы очень сильно преобразилась

5 июня губернатор Мурманской области совершил рабочую поездку в Кандалакшу. Глава региона осмотрел ряд социально значимых объектов. Первой точкой в маршруте стала 10-я средняя общеобразовательная школа, где он осмотрел современное пространство «Уникум». Также там будет создан профильный инженерный класс «Горняк будущего» в рамках регионального проекта «Арктическая школа».

Не осталось без внимания и дошкольное учреждение. В 15 детском саду откроют центр «Уникум». Его оснастят оборудованием, которое поспособствует гармоничному комплексному развитию ребенка – сенсорному, интеллектуальному, творческому и речевому. Сейчас на объекте ведут ремонтные работы.

Станет светлее на стадионе «Локомотив», где в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» установят новую систему освещения с 16-метровыми опорами, о которой просили жители Кандалакши на одной из прошлых встреч с главой региона. В настоящее время рабочие готовят места под их фундаменты. В Кандалакше модернизируют ещё один спортивный объект. В Детско-юношеской спортивной школе ремонтируют чашу бассейна. Специалисты подрядной организации демонтировали облицовочную плитку, удалили устаревшую гидроизоляцию и зачистили поверхность под новую мозаику.

Также глава региона посетил детско-юношеский центр «Ровесник», где в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» в этом году появился класс по созданию и управлению беспилотными аппаратами.

Финальной точкой объезда стало посещение Кандалакшской ЦРБ. В лечебном учреждении в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения проводится ремонт в отделении анестезиологии и реанимации. Строители выполняют перепланировку помещений, меняют окна, двери, обновляют инженерные сети.

«Хочу зафиксировать, что Кандалакша за последние годы очень сильно преобразилась. Рад, что ресурсы, которые выделяются правительством Мурманской области, идут на пользу городу и округу. С удовольствием осмотрел объекты, которые преобразуются буквально на глазах, потому что решения, которые мы принимали на предыдущих выездах, методично выполняются. Поэтому Кандалакше продолжим помогать, с каждым годом город и весь округ меняются, и меняются к лучшему», – подчеркнул Андрей Чибис по итогам рабочей поездки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этот же день губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил жителей и гостей Кандалакши с Днём города. В этом году южным воротам Кольского Заполярья исполнилось 508 лет.

«Очень рад сегодня быть с вами на этой замечательной Морской набережной, которую мы создали в рамках плана «На Севере – жить!» для жителей Кандалакши, всего округа и россиян, которые приезжают в вам в гости. Я с огромным уважением отношусь ко всем, кто живёт в этом славном городе. Город немолодой, но очень крепкий и надёжный. Сила, конечно, в тех людях, которые его развивают, сохраняют, делают ещё лучше и краше. Всем жителям и гостям города желаю всего самого доброго, крепкого здоровья, чтобы, несмотря на прохладную погоду, у вас всегда было тепло в душе, – а я уверен, что так оно и есть. Мы со своей стороны будем тоже делать всё, чтобы город дальше жил и развивался», – отметил, поздравляя кандалакшан, Андрей Чибис.

Глава региона вручил 23 благодарственных письма жителям Кандалакши, проявившим себя в труде, общественной и волонтёрской деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549893/#&gid=1&pid=11