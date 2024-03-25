51 детскую и спортивную площадки установят в 27 населенных пунктах Мурманской области в рамках программы «На Севере – твой проект»

Сегодня в рамках оперативного совещания в региональном правительстве обсудили итоги конкурса «На Севере – твой проект», реализованного по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Глава региона поблагодарил жителей Кольского Заполярья, которые выдвинули свои предложения, приняли участие в онлайн-голосовании и выбрали места обустройства детских и спортивных площадок.

«Благодарю всех, кто выдвигал свои инициативы, кто принимал участие в голосовании. Активность жителей была одним из критериев для победы в конкурсе. Очень важно, что в Мурманской области процесс благоустройства идёт в формате диалога. И именно жители выбирают, какие объекты и где должны быть установлены в первую очередь», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по результатам конкурса, в числе победителей оказался 51 проект благоустройства, среди которых 30 детских игровых комплексов, 16 спортивных площадок, по две скейт- и многофункциональных площадки, а также одна научная.

«Всего в голосовании приняли участие свыше 22 тысяч человек. Это программа для активных жителей многоквартирных домов. Она была запущена для того, чтобы у людей появилась возможность получать финансирование на установку новых комплексов в их дворах. Проекты-победители будут реализованы в 27 населённых пунктах Мурманской области», – отметил губернатор.

В режиме ВКС в заседании принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил:



— Повышение качества жизни северян – одна из приоритетных задач региональной политики, и в последние годы для этого делается немало во всех сферах. Сегодня на оперативном совещании были подведены итоги конкурсного отбора, который инициировал губернатор Андрей Чибис. Обустройство детскими и спортивными площадками в наших муниципалитетах выделено в отдельное направление большой программы «На Севере – жить!». Важно, что здесь активное участие принимают сами жители, начиная от идеи и заканчивая голосованием. То есть они становятся основным двигателем процесса по преображению своих территорий.

Подробнее о том, в каких населённых пунктах северяне решили в первую очередь установить детские и спортивные площадки, подробно доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru