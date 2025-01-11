51% россиян хочет создать подушку безопасности для своей семьи

40% жителей России готовы выделять от 10% до 20% своего дохода на семейные сбережения, показал опрос «ВТБ». 21% готовы направлять на эти нужды до 30% доходов, а 12% — даже больше половины своего заработка.

50% опрошенных откладывают деньги на вклады и счета.

Как сообщает banki.ru, 34% граждан страны планируют накопить на покупку жилья. 28% респондентов хотят обеспечить себе достойную старость. 25% стремятся накопить на образование детей, 8% — купить для них жильё.

9% признались, что у них нет финансовых целей на будущее.

43% респондентов считают, что финансовые цели следует обсуждать регулярно либо хотя бы раз в несколько месяцев. Ещё 10% полагают, что достаточно одного раза в год, чтобы подвести итоги и определить дальнейшие планы.

50% откладывают деньги на вклады и счета, 21% респондентов создает совместные сбережения в банках, 7% инвестируют в валюту, ценные бумаги и драгоценные металлы.

21% россиян признался, что пока не уделяет должного внимания вопросам финансовой безопасности в будущем.