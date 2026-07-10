51% россиян считают, что сбережения можно хранить в рублях

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны.

51% респондентов считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях. Доля сторонников доллара составила 36%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню составляет — 23 и 22% соответственно.

Мужчины заметно чаще женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань.

Молодёжь до 35 лет чаще, чем те, кто старше, рекомендует хранить сбережения в долларах и евро. Горожане 45+, в свою очередь, чаще выступают за накопления в рублях, граждане от 35 до 45 лет — в юанях.

Среди закончивших вузы рубль выбирают 55%, среди обладателей среднего профессионального образования — только 46%, доллары — 39 и 35% соответственно. Горожане, закончившие техникумы и колледжи, к китайской валюте относятся более настороженно: лишь 9% советуют копить в юанях (среди респондентов с высшим образованием таких 22%).

С ростом заработка увеличивается и уровень доверия к рублю, доллару и евро, а вот сторонников юаня больше среди граждан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос, какая валюта самая надёжная для хранения накоплений, 7% респондентов назвали евро, 16% — доллар, а на первом месте рубль — его выбрал 33% респондентов.

Время проведения опроса: 26 июня — 3 июля 2026 года.

А в это время, как сообщает ЦБ РФ, физлица страны в июне сократили нетто-покупки валюты на 10,6% - до 135 млрд рублей (в мае - 151 млрд рублей, в среднем за предыдущие 12 месяцев - 85,0 млрд рублей). Как отмечено в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ, в целом с начала 2026 года покупки валюты физлицами составили 426 млрд рублей, за аналогичные периоды 2024 и 2025 годов граждане купили валюту на 902 млрд рублей и 464 млрд рублей соответственно.