«51 событие»: в Ловозере определили стратегию развития туризма

Исполняющий обязанности председателя комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев совместно с представителями местной администрации, предпринимательским сообществом и активной молодёжью обсудили вектор дальнейшего развития туризма Ловозерского района.

Встреча прошла в рамках разработки планов развития туризма в муниципалитетах.

«Обсудив план, мы не только сверили общие цели, но и наметили конкретные шаги по развитию туризма в Ловозерском районе, один из которых – формирование Совета по туризму в муниципалитете, что позволит на регулярной основе принимать важные для развития отрасли решения», – отметил Александр Елисеев.

Ловозерский район уже сегодня активно работает с туристами, но в основном за пределами с. Ловозера и п.г.т. Ревда. Главный вопрос – как сделать данные населённые пункты привлекательными туристическими локациями.

В муниципалитете важно работать над составлением новых туристических программ не только зимних, но и летних. Для этого необходима серьёзная работа по развитию туристской инфраструктуры.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле прошлого года. Сотрудники комитета совместно с администрациями муниципальных образований и агентств развития территорий начали работу с определения главной проблемы и формулировки цели. Проблемы и цели в каждом муниципалитете свои, так же, как и уникальные особенности, вокруг которых и строится вся работа.

На сегодняшний день разработаны планы для 14 муниципальных образований, все мероприятия и инструменты сгруппированы в пять блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых туристов ждёт «51 событие».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/