51 спортсмен Мурманской области включен в составы сборных команд России по 8 видам спорта

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало списки кандидатов, вошедших в составы спортивных сборных команд России на предстоящий спортивный сезон 2023/2024 гг.

От Мурманской области в основной и резервный составы сборной страны по санному спорту вошли 37 спортсменов из Кандалакшской спортивной школы по санному спорту. Саночники региона уже более 10 лет составляют основу национальной сборной, но в этом сезоне число представителей Мурманской области в команде достигло рекордного показателя.

Кроме того, в состав спортивных сборных команд России по сноуборду, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, фристайлу, биатлону, альпинизму и горнолыжному спорту вошли 23 спортсмена из спортивных школ олимпийского резерва Мурманска и Кировска и спортивных школ Мурманска и Мончегорска. Помимо спортсменов в национальной команде в этом сезоне будут работать два заполярных тренера и аналитик.

Фото: https://gov-murman.ru