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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 12:00

51% трудящихся в регионах СЗФО подвержены профессиональной деформации

Жители СЗФО также рассказали, как у них проявляется профессиональная деформация. Самым главным признаком стала повышенная потребность всех организовать – 37% отметили у себя такой признак, которого в начале карьерного пути не было.

Сервис по управлению здоровьем Budu и крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, провели совместное исследование и выяснили, насколько велика проблема профессиональной деформации среди жителей СЗФО, как она проявляется и на какие качества работников влияет.

Больше половины опрошенных жителей СЗФО (51%) замечают у себя признаки профдеформации. Это на 6% больше, чем среди других россиян. В данном случае трудящиеся респонденты СЗФО оказались наиболее подвержены профессиональной деформации, чем жители Ростовской области (26%), Башкирии (24%), а также Московской и Самарской области (по 36%).

Исследование показало, что чаще всего профдеформации подвержены женщины в возрасте от 25 до 34 лет со стажем боты от 6 до 10 лет. Чаще остальных признаки профдеформации отмечают у себя HR-менеджеры (45% опрошенных представителей этой сферы), медики и фармацевты (43%), топ-менеджеры (38%), а также работники образовательной сферы (35%). Меньше всего жалуются на профессиональную деформацию представители строительной отрасли (23% ещё не сталкивались с таким явлением), рабочий персонал (21%) и юристы (18%).

Жители СЗФО также рассказали, как у них проявляется профессиональная деформация. Самым главным признаком стала повышенная потребность всех организовать – 37% отметили у себя такой признак, которого в начале карьерного пути не было.

Ещё 34% респондентов отмечают, что они стали более циничными. 32% находятся постоянно на связи с коллегами и клиентами – даже в нерабочее время. Ещё 29% используют в быту профессиональные термины, транслируют рабочее поведение дома или в свободное от работы время. 26% жителей СЗФО постоянно рассказывают друзьям и семье о работе и её тонкостях, даже если им это не особо интересно.

Исследование показало влияние профдеформации на отдельные категории работников. Так, работники медиа заявили: «В словах людей я всегда вижу «двойное дно», воспринимаю как потенциальных манипуляторов». Сотрудники правоохранительных органов отмечали: «Я воспринимаю людей как потенциальных правонарушителей». Врачи: «Я воспринимаю людей как потенциальных пациентов».

40% жителей СЗФО считают, что профдеформация негативно влияет на качество выполнения работы. Такое отношение к этому явлению свойственно более возрастной аудитории: респонденты в возрасте от 35 до 44 лет и от 55 лет (по 45%) согласны с тем, что профдеформация может портить качество работы. Положительный эффект профессиональной деформации в контексте выполнения задач отмечают строители (42%), продажники (40%) и представители высшего руководства компаний (38%). Это можно связать со спецификой должностей: при выполнении задач важен чёткий план действий, от которого редко необходимо отступать, соответственно, проявление признаков профдеформации может сыграть только на руку (наглядно на диаграмме).

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