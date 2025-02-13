51-й Мурманский лыжный марафон перенесён на 22 и 23 марта

Оргкомитет традиционного Мурманского лыжного марафона принял решение о переносе дат соревнований на 22 и 23 марта 2025 года.

Для помощи участникам марафона по возникшим вопросам с 13 по 23 февраля будет работать колл-центр Мурманского марафона. Номер колл-центра 8 (800) 250-78-25. Время работы – ежедневно с 9.00 до 20.00.

В случае невозможности участия в новые даты, каждый участник марафона может перенести слот для участия в соревнованиях на 2026 год без увеличения стоимости и получить подарок от организаторов марафона либо может вернуть стоимость слота в полном объёме.

В рамках Мурманского лыжного марафона запланированы гонки на 25 и 50 км свободным и классическим стилем. Помимо этого, состоится Детский лыжный марафон, в котором примут участие юные спортсмены 2016-2020 годов рождения.

Мурманский лыжный марафон является одним из главных мероприятий в рамках традиционного Праздника Севера. В 2025 году Полярная Олимпиада станет юбилейной – спортивные состязания будут проходить в 90-й раз.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/