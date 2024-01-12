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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.24 12:00

52% мурманчан находятся в позитивном карьерном настроении в начале года

Жители региона демонстрируют достаточно хороший уровень оптимистичных взглядов относительно работы и карьеры. Так, опрос hh.ru показывает, что 52% опрошенных в Мурманской области уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно этой зимой и весной. Не могут разделить такую уверенность 35% местных соискателей. Остальные затруднились ответить.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Мурманской области и выяснила, с каким настроением вошли люди в рабочий 2024 год, а также как оценивают свои карьерные перспективы на ближайшие месяцы.

Жители региона демонстрируют достаточно хороший уровень оптимистичных взглядов относительно работы и карьеры. Так, опрос hh.ru показывает, что 52% опрошенных в Мурманской области уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно этой зимой и весной. Не могут разделить такую уверенность 35% местных соискателей. Остальные затруднились ответить.

«Что касается региональных настроений, то пессимистичнее всего настроены соискатели из Москвы. Стабильнее всего себя ощущают респонденты из Дальневосточного ФО. Между тем если сравнивать настроения жителей СЗФО с жителями других регионов, то видно, что всё-таки восприятие карьерных перспектив у местных респондентов хуже, чем в общем по стране. Возможно, такие не самые позитивные взгляды связаны с тем, что уровень конкуренции в центральных регионах, которые в том числе являются точками притяжения для иногородних работников, выше, чем в региональных центрах. Так, например, конкуренция среди местных соискателей в регионах СЗФО в сфере масс-медиа достигает 24 резюме на вакансию, среди маркетологов – более 15 человек на место, в области образования и среди юристов – также более 12 человек. В это же время, в северной части страны эти показатели ниже», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

В разрезе профсфер: самые мрачные настроения на рынке труда в начале этого года (как и в конце 2023) по-прежнему испытывают работники сферы искусства и ИТ. Также негативные настроения зафиксированы у работников сферы консалтинга и топ-менеджеров.

С другой стороны, позитивнее остальных настроены соискатели из сферы розничной торговли, туризма, общепита, строительства, а также работники автобизнеса и представители рабочих профессий (наглядно на диаграмме).

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Последние комментарии

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03.01.24 19:14
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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