Мурманск наравне с другими городами России стал участником акции сбору макулатуры «БумБатл»Журналист Юрий Банько, занявший третье место в Международном медиаконкурсе «Энергия пера», благодарит «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.23 14:30

52% северян регулярно занимаются спортом и физкультурой, а получателями мер социальной поддержки являются 327 тысяч жителей Мурманской области

Вице-губернатор Елена Дягилева вчера представила вектор социальной политики региона в рамках проводимых в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Дней Мурманской области.

Ключевой темой заседания профильного комитета Совета Федерации под председательством Елены Перминовой стали федеральные проекты, которые реализуются в Мурманской области в сфере физической культуры и спорта, инициативы региона, направленные на популяризацию здорового образа жизни, а также главные социальные программы.

«В 2022 году получателями различных мер социальной поддержки стали 327 тысяч северян. При этом наряду с федеральными программами в регионе постоянно внедряются собственные инициативы, которые зачастую являются ответом на реальный запрос жителей», - поделилась вице-губернатор.

Елена Дягилева подробно рассказала о программах, входящих в стратегический план «На Севере – жить», в том числе о «Зарплате мамы», получателями которой являются более 3 тысяч северянок, денежных выплатах беременным и родившим женщинам на оплату проезда в медицинские организации и новых пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Напомним, что первый центр для северян с детьми и пар, которые планируют рождение ребенка, уже появился в Мурманске, на днях заработает пространство в Североморске, а в ноябре откроются «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Полярном.

Продолжая тему поддержки семей с детьми, Елена Дягилева подчеркнула позитивную динамику числа многодетных северян, которая сохраняется на протяжении последних лет. Так, в 2016 году на территории региона проживало 5964 семей, в которых воспитывают трех и более детей, а сейчас их число уже превысило 9 тысяч. Как отметила вице-губернатор, это свидетельствует о правильности выбранного правительством региона вектора по популяризации семейных ценностей.

Интерес со стороны участников заседания вызвала служба кадрового сопровождения «Курс на Север», которая заработала на базе Центра занятости населения Мурманской области по решению губернатора Андрея Чибиса в этом мае. А также комплексная модернизация сети центров занятости населения, проводимая в рамках реализации национального проекта «Демография» в Мурманской области и еще 16 субъектах страны.

Переходя к теме развития физической культуры и спорта, вице-губернатор Елена Дягилева отметила, что доля населения Мурманской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 52%. Показатель превышает не только установленную норму, но и в целом показатель по стране. Во многом позитивный результат обеспечивают программы по модернизации существующих и созданию новых спортивных объектов в рамках национального проекта «Демография» и регионального плана «На Севере - жить».

«С 2022 года в сетевой кластер «СОПКИ» внедрено новое спортивное направление. В 2023 году проект был масштабирован: пространства заработали в еще 8 населенных пунктах Кольского Заполярья, а также по инициативе губернатора мы открыли первые «СОПКИ.СПОРТ» за пределами региона - в подшефной Запорожской области», - сказала Елена Дягилева.

В рамках нацпроекта только в этом году в Мурманской области появились сразу два масштабных физкультурно-оздоровительных комплекса, а всего за последние годы реализованы 66 проектов. Среди наиболее ярких - инфраструктура для Кировской спортивной школы олимпийского резерва, благодаря которой после пятнадцатилетнего перерыва в Мурманскую область вернулись соревнования по горным лыжам федерального уровня.

«Несмотря на то, что уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по региону составляет более 49%, существует ряд муниципальных образований, в которых данный показатель значительно ниже. Например, в областном центре, где развивается наибольшее количество видов спорта, актуален вопрос создания новых масштабных объектов», - уточнила вице-губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на заседании комитета Елена Дягилева выступила с инициативой поддержать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и спорткомплекса с бассейном в Мурманске, а также создание крытого футбольного манежа в Апатитах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мамы чемпионов». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ от 0 до 35% поддерживают 45% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара провалился почти на 2,99 рубля, евро теряет почти 2,92 рубля-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика