52% северян регулярно занимаются спортом и физкультурой, а получателями мер социальной поддержки являются 327 тысяч жителей Мурманской области

Вице-губернатор Елена Дягилева вчера представила вектор социальной политики региона в рамках проводимых в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Дней Мурманской области.

Ключевой темой заседания профильного комитета Совета Федерации под председательством Елены Перминовой стали федеральные проекты, которые реализуются в Мурманской области в сфере физической культуры и спорта, инициативы региона, направленные на популяризацию здорового образа жизни, а также главные социальные программы.

«В 2022 году получателями различных мер социальной поддержки стали 327 тысяч северян. При этом наряду с федеральными программами в регионе постоянно внедряются собственные инициативы, которые зачастую являются ответом на реальный запрос жителей», - поделилась вице-губернатор.

Елена Дягилева подробно рассказала о программах, входящих в стратегический план «На Севере – жить», в том числе о «Зарплате мамы», получателями которой являются более 3 тысяч северянок, денежных выплатах беременным и родившим женщинам на оплату проезда в медицинские организации и новых пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Напомним, что первый центр для северян с детьми и пар, которые планируют рождение ребенка, уже появился в Мурманске, на днях заработает пространство в Североморске, а в ноябре откроются «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Полярном.

Продолжая тему поддержки семей с детьми, Елена Дягилева подчеркнула позитивную динамику числа многодетных северян, которая сохраняется на протяжении последних лет. Так, в 2016 году на территории региона проживало 5964 семей, в которых воспитывают трех и более детей, а сейчас их число уже превысило 9 тысяч. Как отметила вице-губернатор, это свидетельствует о правильности выбранного правительством региона вектора по популяризации семейных ценностей.

Интерес со стороны участников заседания вызвала служба кадрового сопровождения «Курс на Север», которая заработала на базе Центра занятости населения Мурманской области по решению губернатора Андрея Чибиса в этом мае. А также комплексная модернизация сети центров занятости населения, проводимая в рамках реализации национального проекта «Демография» в Мурманской области и еще 16 субъектах страны.

Переходя к теме развития физической культуры и спорта, вице-губернатор Елена Дягилева отметила, что доля населения Мурманской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 52%. Показатель превышает не только установленную норму, но и в целом показатель по стране. Во многом позитивный результат обеспечивают программы по модернизации существующих и созданию новых спортивных объектов в рамках национального проекта «Демография» и регионального плана «На Севере - жить».

«С 2022 года в сетевой кластер «СОПКИ» внедрено новое спортивное направление. В 2023 году проект был масштабирован: пространства заработали в еще 8 населенных пунктах Кольского Заполярья, а также по инициативе губернатора мы открыли первые «СОПКИ.СПОРТ» за пределами региона - в подшефной Запорожской области», - сказала Елена Дягилева.

В рамках нацпроекта только в этом году в Мурманской области появились сразу два масштабных физкультурно-оздоровительных комплекса, а всего за последние годы реализованы 66 проектов. Среди наиболее ярких - инфраструктура для Кировской спортивной школы олимпийского резерва, благодаря которой после пятнадцатилетнего перерыва в Мурманскую область вернулись соревнования по горным лыжам федерального уровня.

«Несмотря на то, что уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по региону составляет более 49%, существует ряд муниципальных образований, в которых данный показатель значительно ниже. Например, в областном центре, где развивается наибольшее количество видов спорта, актуален вопрос создания новых масштабных объектов», - уточнила вице-губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на заседании комитета Елена Дягилева выступила с инициативой поддержать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и спорткомплекса с бассейном в Мурманске, а также создание крытого футбольного манежа в Апатитах.

Фото: https://gov-murman.ru