52% жителей СЗФО стараются откладывать деньги без чёткой цели

85% опрошенных жителей СЗФО планируют свой бюджет. Чем старше соискатели, тем большая доля из них расписывают свой бюджет: 90% соискателей старше 55 лет планируют бюджет, в свою очередь респонденты в возрасте от 18 до 24 лет делают это в 83% случаев. К такому выводу в результате опроса жителей Северо-Запада страны пришли эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и финтех-компании «Деньги Вперед».

В разрезе профессий чаще других планируют бюджет строители (94%), банковские служащие и бухгалтеры (по 91% в каждой специальности). Реже других расписывают свои доходы представители рабочих специальностей, а также сферы искусства и развлечений (по 76%).

Как правило, жители СЗФО планируют финансы от 1 месяца до полугода (48%), долгосрочное бюджетирование от 1 года до 3 лет проводят лишь 12% респондентов, оказалось, что 3% жителей СЗФО планируют бюджет на 10 лет и более. При этом лишь каждый пятый опрошенный в СЗФО пользуется приложениями для учёта доходов и расходов и как правило, это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (более 30%).

Каждый третий опрошенный (32%) на Северо-Западе России откладывает 5–10% своего ежемесячного заработка, 15–30% откладывают 15% респондентов, половину дохода сберегают 3% опрошенных.

«Опрос также показал, что жители регионов СЗФО откладывают в большинстве своём (52%) деньги без чёткой цели и скорее про запас. На будущие путешествия берегут деньги 32%, ещё 18% таким образом формируют свои пассивный доход после выхода на пенсию, на улучшение жилищных условий сберегают деньги 36%, на образование для детей копят деньги ещё 15% опрошенных», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.