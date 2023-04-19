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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.23 17:15

5,3% - годовая инфляция в Мурманской области в марте заметно снизилась

Годовая инфляции в Мурманской области заметно снизилась из-за эффекта высокой базы – в расчёте уже перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен. В марте 2023 года она составила 5,3%, что на 8,3 процентных пункта ниже значения предыдущего месяца. Прирост цен оказался минимальным с июня 2021 года.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, наиболее значительно уменьшился годовой прирост цен на непродовольственные товары. Под влиянием статистического эффекта высокой сравнительной базы прошлого года и благодаря постепенному налаживанию импорта из стран Азии и ближнего зарубежья, годовой рост цен на новые автомобили в марте этого года замедлился, а отдельные виды бытовой техники и компьютеры подешевели. Темпы прироста цен на услуги замедлились до 5,8%, в продовольственном сегменте – до 6,6%.

«Годовая инфляция снизилась, однако в текущих условиях ситуацию лучше отражают изменения цен от месяца к месяцу. Если сравнить значения на пике в марте-апреле прошлого года и сегодняшние цены, то прирост за год будет очень небольшим. Ситуация в 2022 году – начале 2023 года складывалась следующим образом. После скачка уже с мая прошлого года рост цен резко замедлился, а за летние месяцы цены в среднем даже снижались. Осенью они вновь начали подрастать. В марте этого года рост цен остаётся умеренным. Для его некоторого ускорения и сейчас есть ряд объективных причин: где-то не хватает персонала, где-то ещё не удалось наладить производство в нужных объёмах, сохраняются непростые условия для внешней торговли. Банк России учитывает все эти обстоятельства», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит инфляцию в этом году до 5–7%, а в 2024 году – до 4%.

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