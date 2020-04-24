53-летний мурманчанин чуть не отправил на тот свет сына

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Мурманску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 29-летнего мужчину с двумя проникающими ранениями в шею. Одно из ранений привело к повреждению вены. По заключению судмедэксперта травмы были получены ножом и расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции прибыли по адресу, с которого доставили потерпевшего. Полицейские опросили жителей дома по улице Крупской, вследствие чего был задержан подозреваемый в преступлении. Злоумышленником оказался 53-летний отец потерпевшего. Несудимый ранее мужчина пояснил, что ударил сына ножом в ходе возникшего бытового конфликта.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Санкцией данной статьи предусмотрено до 10 лет лишения свободы.