53% опрошенных жителей СЗФО нуждаются в подработке

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru оценила, как изменилась востребованность подработки у жителей СЗФО.

Данные экспертов говорят о том, что в целом по стране интерес к подработке увеличивается - индекс её востребованности составил -0,19*, при этом в регионах СЗФО индекс востребованности подработки примерно такой же и составляет -0,18. Данный показатель оценивает ожидания соискателей на текущий момент: чем выше индекс, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее положение соискателя, и тем важнее для него подработка.

Если сравнивать с другими регионами, то наименьшую заинтересованность в дополнительной работе проявляют жители Липецкой области, Ханты-Мансийского АО - Югра, Пензенской области. Напротив, самый высокий интерес к подработке – в Тульской, Рязанской, Оренбургской областях.

Среди регионов СЗФО самая низкая потребность в подработке отмечена в Петербурге (-0,16 пункта), а наиболее высокая – в Калининградской области (-0,32).

Анализ по профобластям показал, что о дополнительной работе сейчас в первую очередь думают представители научно-образовательной сферы, искусства и массмедиа, маркетинга и рекламы, а меньше всего — сотрудники банковской сферы, некоммерческих организаций и специалисты продаж.

По данным службы исследований hh.ru, в настоящий момент подработка уже есть у 11% опрошенных в регионах СЗФО, ещё 53% в ближайшее время планируют поиск подработки помимо основной работы, которая у них уже есть. С другой стороны, 36% пока не готовы к дополнительной занятости.

«За последний месяц работу с частичной занятостью искали более 123 тысмяч человек в регионах СЗФО. Причём, чаще всего подработку рассматривают начинающие карьеру работники без опыта, студенты, работники сферы продаж, производственники и административный персонал. Со стороны работодателей СЗФО тоже виден интерес к такому сотрудничеству – по итогам июня они разместили более 18 тысяч предложений, при этом по сравнению с прошлым годом количество вакансий с подработкой выросло в 4 раза, а основная доля предложений адресована начинающим специалистам, административному персоналу, сотрудникам продаж и рабочим», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

* - данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.