53% работодателей в период пандемии не снижали затрат на персонал

Более половины российских компаний не снижали затраты на персонал во время первой волны пандемии COVID-19. Политику выплат переменной части зарплаты пересмотрел практически каждый пятый работодатель. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил, какие способы сокращения расходов на сотрудников использовал бизнес во время первой волны коронавируса, опросив 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Первая волна коронавируса была тяжёлым испытанием для российского бизнеса, однако 53% работодателей в этот период не снижали затрат на персонал. Сохранить все выплаты удалось компаниям, которые в силу специфики своей деятельности меньше других пострадали весной, — так, в сфере IT и телекоммуникаций число работодателей, которым удалось избежать экономии на работниках, составило 75%.

Работодатели, которым пришлось сокращать расходы на персонал, чаще всего изменяли систему оплаты труда — например, пересматривали политику выплат переменной части зарплаты. Так поступали почти в каждой пятой компании (19%), а особенно часто — в сфере продаж (23%).

В 15% российских компаний в период первой волны COVID-19 ввели неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

Ещё 14% работодателей рекомендовали части своих работников уйти в неоплачиваемые отпуска. Чаще всего так поступали в крупных компаниях с численностью персонала от 1000 человек (19%) и в сфере продаж (20%).

Режим простоя во время первой волны коронавируса был введен в 8% российских компаний, особенно часто — в компаниях с численностью от 100 до 1000 сотрудников (13%). Столько же работодателей (8%) были вынуждены прибегнуть к сокращению штата, причем более распространенной эта антикризисная мера была в крупных компаниях с численностью персонала от 1000 человек и на промышленных предприятиях (по 10%).

Полностью или частично отказались от компенсационного пакета 6% российских работодателей. ДМС, обучение, корпоративные мероприятия — в суровых условиях пандемии бизнесу стало не до этого, причем особенно часто от корпоративных льгот отказывались в компаниях с численностью от 100 до 1000 человек (10%).