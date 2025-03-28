53% россиян отклоняли джоб-офферы: чаще всего останавливают низкие зарплатные предложения

Чаще всего соискатели отклоняют джоб-офферы из-за низкой зарплаты, несоответствия обещаний реальности, а также наличия более выгодных предложений. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиян (53%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства, даже если успешно прошёл собеседование. Чаще всего отклоняют джоб-офферы респонденты от 35 до 44 лет (60%), а также опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (65%).

Каковы же главные причины отклонения джоб-офферов?

22% россиян, которые когда-либо отказывались от трудоустройства, назвали основной причиной низкий уровень заработной платы. 17% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. 16% сообщили, что получили более привлекательные предложения от других компаний. 15% участников опроса указали на неудобные условия труда и график работы, а 10% отметили сложности в общении с руководством.

Время проведения опроса: 6—20 марта 2025 года.