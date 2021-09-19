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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.21 08:00

53-й дом на улице Первомайской станет визитной карточкой Кандалакши

В Кандалакше продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Ход работ на одном из объектов, где будет нанесён мурал площадью 1512 кв. метров, проверили и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков и генеральный директор регионального Фонда капремонта Фёдор Денисов.

«С 1 июля начат капитальный ремонт фасада дома 53 на улице Первомайской. Подрядчик его уже оштукатурил, нанёс два слоя шпаклёвки, и завершает зачистку стен. На днях рабочие приступят к нанесению с помощью проектора контура будущего рисунка, трафарет которого создали художники. После чего фасад будет окрашен. На торце дома появится девушка на сапборде и белухи. Дом 53 на улице Первомайской станет визитной карточкой города», – отметил Фёдор Денисов.

Всего в Кандалакшском районе в 2021 году будет капитально отремонтировано 16 многоквартирных домов, в том числе 5 фасадов, 8 крыш, заменены внутридомовые инженерные сети в 3 многоквартирных домах. На сегодняшний день работы завершены на 8 жилых объектах, на остальных подрядчики продолжают выполнять капремонт.

«В Кандалакшском районе большое количество многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, что в свою очередь негативно влияет на финансовую устойчивость программы. В связи с этим в фонде капитального ремонта Кандалакшского района, сформированном на счете регионального оператора, аккумулируется меньше средств, чем в других муниципалитетах. Из-за этого здесь не столь впечатляющий объём работ по капитальному ремонту. Зачастую на спецсчетах накопить необходимый объём средств даже на первоочередные работы получится не раньше 2030-х годов. Большая просьба к управляющим компаниям проводить работу с жителями и объяснять преимущества и недостатки спецсчетов и общего котла. Также прошу жителей, чтобы при принятии решения предварительно собирали максимум информации, которую можно получить как Фонде капремонта, так и в Минстрое региона», – подчеркнул Алексей Грачиков.

 

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