Мурманская область. Арктика (16+)05.04.23 15:00
54 км: в Мурманской области в третий раз пройдёт лыжный марафон Кандалакша – Полярные Зори
В нём примут участие порядка 200 участников из Мурманской, Московской, Ленинградской областей, Карелии, Ижевска, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Солнечногорска.
9 апреля с 10.00 спортсменам предстоит пройти классическим стилем 54 км. Планируется участие трехкратного серебряного призёра Олимпийских игр Максима Вылегжанина. Точка старта – лыжный стадион города Кандалакши, финиш – лыжный стадион города Полярные Зори. Основная часть трассы проходит по лесным тропам.
В этом году лыжный классический марафон пройдёт в третий раз. В первом старте, в 2021 году, приняло участие порядка 30 человек, в 2022 году – около 100, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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