54 км: в Мурманской области в третий раз пройдёт лыжный марафон Кандалакша – Полярные Зори

В нём примут участие порядка 200 участников из Мурманской, Московской, Ленинградской областей, Карелии, Ижевска, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Солнечногорска.

9 апреля с 10.00 спортсменам предстоит пройти классическим стилем 54 км. Планируется участие трехкратного серебряного призёра Олимпийских игр Максима Вылегжанина. Точка старта – лыжный стадион города Кандалакши, финиш – лыжный стадион города Полярные Зори. Основная часть трассы проходит по лесным тропам.

В этом году лыжный классический марафон пройдёт в третий раз. В первом старте, в 2021 году, приняло участие порядка 30 человек, в 2022 году – около 100, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru