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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 10:00

54% опрошенных россиян заявили, что сталкивались с проблемами при оформлении отпуска

Служба исследований hh.ru провела опрос россиян и выяснила, где они хотят провести отпуск, сколько они планируют потратить и были ли у них проблемы с оформлением отпуска. Согласно опросу, 64% респондентов ещё не брали отпуск в этом году, но уже построили планы, где хотели бы его провести. Наибольшая доля тех, кто ещё не израсходовал отпуск среди маркетологов, производственников, юристов и транспортников – порядка 70% опрошенных в каждой специализации.

Наиболее популярный план на отпуск у соискателей, которые только планируют отпуск — путешествие по России (49% выбрали этот вариант). 28% собираются заниматься бытовыми делами, 24% планируют провести отпуск на даче, столько же — в походах и поездках на пикники в пригород. Лишь 23% планируют провести отпуск за границей: выше всего эта доля среди соискателей из сферы маркетинга, рекламы и PR (43%), а также в ИT-сфере (30%).

Доля тех, кто хочет путешествовать по родной стране больше всего среди юристов, топ-менеджеров, бухгалтеров и банковских служащих. Каникулы на даче планируют провести в большинстве своем представители строительной, транспортной и производственных сфер.

Среди тех, кто собирается в поездку по России или за границу, 37% планируют потратить на отдых более 50 тысяч рублей. От 10 тысяч до 30 тысяч рублей готовы потратить 20% респондентов, от 30 тысяч до 50тысяч–24% опрошенных, остальные затруднились ответить.

На вопрос о трудностях с оформлением отпуска, где можно было выбрать несколько вариантов ответа, 43% соискателей отметили, что у них никогда не возникало трудностей при планировании отпуска на работе. Выше всего эта доля среди соискателей из научно-образовательной сферы (61%) и среди топ-менеджеров (51%).

У 54% респондентов так или иначе были проблемы с оформлением. Так, 36% заявляют, что им, бывало, нельзя уйти в отпуск одновременно с другим коллегой: в банковской сфере эта доля составила 60%. 12% выбрали, что эпидемия коронавируса помешала им уйти в отпуск. 11% утверждает, что их не пускало в отпуск руководство без определенной причины: эта доля выше всего среди соискателей из научно-образовательной сферы (19%).

Никогда не приходится работать «из отпуска» 30% респондентам: выше всего эта доля в банковской сфере (54%) и среди начинающих специалистов (50%). Всегда или часто работают «из отпуска» чаще всего маркетологи и рекламщики, а также работники научно-образовательной сферы и топ-менеджеры.

 

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