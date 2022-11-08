Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы8 ноября в Мурманской области прозвучит сирена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 11:30

55 лет исполнилось обновленному памятнику портовикам

Летопись истории Заполярья - 55 лет назад, 6 ноября 1967 года, на площади у морского вокзала в честь подвига работников Мурманского морского торгового порта в годы Великой Отечественной войны открыли новый памятник. Его история символична.

Первый памятник портовикам был открыт в Мурманске уже спустя три месяца после Дня Победы. Кандидат исторических наук Дмитрий Жалнин в статье «Подвиг мурманских портовиков» («Вечерний Мурманск», 08.05.2014 г.) отметил: «На скромном деревянном обелиске, сооруженном рядом с местом, где спустя два десятилетия появится здание морского вокзала, была сделана надпись: «Портовикам, погибшим от вражеских бомбардировок порта в период Великой Отечественной войны». В 1967 году здесь же взамен временного обелиска был открыт обновленный памятник».

Новый монумент представляет собой одиннадцатиметровую стелу. Она была создана по проекту скульптора Г.А. Глухих и архитектора А.Ф. Антонова. В 2021 году распоряжением Министерства культуры Мурманской области №12 от 29.03.2021 г. памятник признан объектом культуры регионального значения. В наши дни он является одной из достопримечательностей города-героя, здесь проходят торжественные мероприятия, посвященные истории Великой Отечественной войны и роли Мурманского морского торгового порта в разгроме фашистских захватчиков.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250340%2Fwall-149919532_2817

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«In Vivo». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Ряду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, рубль теряет к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума рассмотрит законопроект о признании добровольцев СВО ветеранами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика