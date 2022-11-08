55 лет исполнилось обновленному памятнику портовикам

Летопись истории Заполярья - 55 лет назад, 6 ноября 1967 года, на площади у морского вокзала в честь подвига работников Мурманского морского торгового порта в годы Великой Отечественной войны открыли новый памятник. Его история символична.

Первый памятник портовикам был открыт в Мурманске уже спустя три месяца после Дня Победы. Кандидат исторических наук Дмитрий Жалнин в статье «Подвиг мурманских портовиков» («Вечерний Мурманск», 08.05.2014 г.) отметил: «На скромном деревянном обелиске, сооруженном рядом с местом, где спустя два десятилетия появится здание морского вокзала, была сделана надпись: «Портовикам, погибшим от вражеских бомбардировок порта в период Великой Отечественной войны». В 1967 году здесь же взамен временного обелиска был открыт обновленный памятник».

Новый монумент представляет собой одиннадцатиметровую стелу. Она была создана по проекту скульптора Г.А. Глухих и архитектора А.Ф. Антонова. В 2021 году распоряжением Министерства культуры Мурманской области №12 от 29.03.2021 г. памятник признан объектом культуры регионального значения. В наши дни он является одной из достопримечательностей города-героя, здесь проходят торжественные мероприятия, посвященные истории Великой Отечественной войны и роли Мурманского морского торгового порта в разгроме фашистских захватчиков.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250340%2Fwall-149919532_2817