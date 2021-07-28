55 лет назад ММТП был награждён орденом Трудового Красного Знамени

55 лет назад, 28 июля 1966 года, был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Мурманского морского торгового порта орденом Трудового Красного Знамени. Как было отмечено в документах, предприятие удостоено этой награды «за досрочное выполнение заданий семилетнего плана и внедрение комплексной механизации погрузо-разгрузочных работ». Также отметим, что уже на следующий день Указом Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года звание Героя Социалистического Труда было присвоено бригадиру портовых рабочих И.И. Контареву. Кроме него ряд сотрудников был награжден орденами Трудового Красного Знамени.

О том, чем жил порт в 1966 году, рассказано в книге Бориса Романова «Причалы мужества», выпущенной Мурманским книжным издательством. В ней говорится, что в порту широким фронтом шла организация комплексных бригад на основе высокой и разносторонней квалификации портовых рабочих. Грузовые операции были организованы в едином технологическом режиме с мурманским отделением железной дороги, чем обеспечивалась безинтервальная подача и безномерной учёт вагонов.

Полугодовой план был выполнен на 113%. Рекордом полугодия являлась обработка на втором районе теплохода «Дагестан», когда бригада №43 (бригадир А.И. Новосельский) взялась погрузить 5500 тонн апатитового концентрата за 4 часа, а фактически погрузила 7250 тонн за 4 часа 15 минут. В 1966 году были закончены основные строительные работы по крупному пусковому комплексу – причалу № 15 – с новой установкой для загрузки крупнотоннажных судов апатитом. Расширилась переработка на экспорт железорудного концентрата. Если ранее она производилась по прямому варианту вагон-борт, то теперь, по предложению инженера А.В. Балабанова, ЖРК стали перерабатывать по варианту вагон-склад-трюм, что дало значительную экономию средств за счёт снижения стояночного времени судов, хотя и потребовало расширения складочной площади у причала.

В конце рабочего дня 29 июля 1966 года на площади у морского вокзала состоялся митинг портовиков, посвященный высоким наградам Родины, в котором приняли участие первые лица области, руководители порта, работники предприятия и ветераны. Вручение правительственных наград состоялось 10 сентября 1966 года в Клубе моряков, где прошло торжественное собрание, посвященное вручению порту правительственной наград.

В наши дни мурманские портовики бережно хранят память о достижениях своих предшественников и развивают славные традиции. Сейчас АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации, входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнёрами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов. Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении.