55 лучших спортсменов по спортивной борьбе выявили чемпионат СЗФО и 47-е Всероссийские соревнования «Северное Сияние»

Как мы уже сообщали, с 20 по 21 ноября в Мурманске прошли чемпионат Северо-Западного федерального округа и 47-е Всероссийские соревнования «Северное Сияние» по спортивной борьбе. На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутаты Мурманской областной Думы Лариса Круглова и Виктор Сайгин, заместитель министра спорта Мурманской области Александр Зубко.

Благодаря высокому качеству организации турнира, уже третий год подряд соревнования по спортивной борьбе включаются в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. Это позволяет участникам по итогам соревнований получать разряды вплоть до кандидата в мастера спорта, а также оттачивать мастерство, соревнуясь с представителями других субъектов Российской Федерации.

Соревнования прошли среди мужчин и юношей до 18 лет в весовых категориях до 110 кг. Всего на ковер вышли 171 борец.

За звание лучших соревновались представители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Мурманской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Псковской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Архангельской, Рязанской областей, Севастополя, Краснодарского края, Республики Коми, Республики Карелия.

По итогам соревнований определены более 55 лучших спортсменов по спортивной борьбе. В их числе и северяне. Во всероссийском турнире в весовой категории 48 кг 1-е место занял Евгений Бутков, в весовой категории 60 кг 2-е место у Раджаба Алиева, в весовой категории 65 кг «серебро» завоевал Магомедов Магомед, также «серебро» у Никиты Качарава в весовой категории 71 кг, «бронза» в весовой категории 80 кг – Егор Норицын.

Заполярные спортсмены отличились и в Чемпионате Северо-Западного Федерального округа: в весовой категории 55 кг 1-е место – Рахид Насирзаде, 2-е место – Иван Мокеев, в весовой категории 60 кг «золото» у Михаила Шелякина, в весовой категории 63 кг «серебро» – Хазар Мирзоев, «бронза» – Эзендей Конунов, в весовой категории 67 кг 3-е место у Руслана Мамедова, в весовой категории 72 кг 2-е место – Евгений Осечкин, в весовой категории 77 кг 3-е место занял Леонид Турушев, в весовой категории 82 кг «серебро» завоевал Святослав Минасян, в весовой категории 87 кг 3-е место – Дудашев Расул, в весовой категории 97 кг «бронза» у Ованнеса Гамбаряна.

Как сообщает региональное Министерство спорта, лучшим спортсменом турнира признан Сайхан Абдулкадыров из Краснодарского края, приз за лучшую технику вручили Семёну Сихайлову из Калининградской области, а специальным призом «За волю к победе» награждён Никита Качараев воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва.

Победителей и призёров наградили медалями и грамотами регионального министерства спорта Мурманской области, специальными призами федерации спортивной борьбы Мурманской области и Олимпийского комитета.