Мурманская область. Арктика (16+)18.04.26 17:00

5,5 млрд инвестиций и более 400 рабочих мест: на Полмостундровском месторождении начались работы по добыче лития

Литиевые проекты, базирующиеся в Мурманской области, реализуются в установленные сроки, сообщил губернатор Андрей Чибис сегодня в ходе отчёта на форуме сторонников партии «Единая Россия».

В частности, глава региона отметил, что на Полмостундровском месторождении в Ловозерском округе произведена первая выемка руды. Таким образом, Мурманская область становится флагманским регионом России по возобновлению добычи лития – стратегически важного металла, критически необходимого для производства аккумуляторных батарей, электроники и атомной промышленности.

В ходе отчёта глава Мурманской области Андрей Чибис отметил, что выход литиевых проектов на полную проектную мощность обеспечит России не только импортозамещение по критически важному сырью, создаст экспортный потенциал, позволив стране обрести независимость от зарубежных поставок, но и обеспечит место в тройке мировых лидеров по запасам лития.

«Освоение литиевых месторождений — это не просто добыча сырья и создание новых производств на территории региона, а основа для долгосрочной технологической независимости нашей страны. Проекты направлены на импортозамещение, развитие собственной минерально-сырьевой базы и создание более 400 высокооплачиваемых рабочих мест в Заполярье, за период реализации проекта налоговые поступления составят 5,5 млрд рублей. Со стороны правительства инициаторам проектов оказывается всесторонняя поддержка и комплексное сопровождение на всех этапах реализации», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Освоение уникальной минерально-сырьевой базы Кольского полуострова, в частности реализация проектов по добычи стратегических металлов XXI века, является отдельным пунктом народной программы «На Севере – жить!», которая реализуется при взаимодействии с партией «Единая Россия». Совокупная мощность двух крупнейших литиевых месторождений, разрабатываемых в Мурманской области, составит порядка 3 млн тонн руды в год.

В ходе отчёта глава региона Андрей Чибис отдельно отметил развитие отрасли редких и редкоземельных металлов Мурманской области.

«Перед нами стоит задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по построению полной и суверенной цепочки производства разделенных оксидов редкоземельных металлов. Отправным этапом для этого является именно развитие Ловозерского ГОКа как наиболее перспективного в стране предприятия данной отрасли», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Ловозерский ГОК вошёл в структуру Государственной корпорации «Росатом», которая реализует масштабную программу модернизации предприятия, обновляет оборудование, развивает компетенции персонала. Обширная программа модернизации ГОКа реализуется при поддержке федерального правительства и станет новой вехой в развитии отрасли редких и редкоземельных металлов. Только за 2025 год компания вложила более 800 млн в обновление промышленной инфраструктуры, закупили новые мельницы, лебёдки, электровозы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566083/#&gid=1&pid=1

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

