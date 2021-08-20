В Оленегорском районе запрещена любительская и спортивная охотаВ Мурманске запрещено движение всех видов транспорта по улице Воровского
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.08.21 14:00

55% опрошенных жителей СЗФО считают электросамокат опасным средством передвижения

ДТП с участием электросамокатов продолжаются, между тем власти уже ввели ряд ограничений на размещение техники и передвижение по городам РФ, при этом горожане продолжают пользоваться этим видом транспорта. В свою очередь служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснила, пользуются ли они велосипедами и электросамокатами, чтобы добраться до работы.

38% опрошенных с регионах СЗФО рассказали, что им приходилось добираться до работы на велосипеде, 2% - на электросамокате, остальные опрошенные эти виды транспорта обычно не используют. Интересно, что среди тех, кто не использует самокат или велосипед, чтобы добраться до работы 31% опрошенных жителей СЗФО указали, что отказались от этих видов транспорта, т.к. опасаются за свою жизнь, у 25% нет условий в офисе, чтобы принять душ после поездки, у 31% работа слишком далеко, чтобы ездить таким образом, для 6% это физически тяжёлый процесс, а у 3% в компании это не принято и считается непрестижным.

Велосипед жители СЗФО считают более безопасным транспортом, чем самокат: по шкале от 1 до 5 (где «1» - совсем не опасный, а 5 – «очень опасный») до 2 баллов велосипеду поставили 54% опрошенных, а самокату – только 17%. При этом оценку «очень опасно» велосипеду поставили 4%, а электросамокату – 55%.

Между тем среди тех, кто все-таки пользуется данными видами транспорта, 84% всё-таки, стараются максимально соблюдать правила дорожного движения, ещё 16% признались, что делают это лишь частично.

Большинство из тех, кто ездит на работу на велосипеде/самокате, выбирают этот транспорт из-за возможности не тратиться на покупку билетов/бензин (56%), из-за возможности попасть из дома на работу/обратно быстрее, в объезд пробок (60%), а также чтобы развеяться (59%). Кстати, 82% любителей такого транспорта уверены, что проезд на велосипеде/электросамокате от дома до работы и обратно положительно влияет на продуктивность труда.

62% жителей СЗФО из тех, что пользуются велосипедом/самокатом, ездят обычно по тротуарам, 17% стараются выбирать велодорожки, если таковые есть, ещё 17% двигаются по проезжей части. Обычно до работы респондентам приходится преодолевать до 10 километров. У 50% на это уходит до получаса, ещё 23% затрачивают до 1 часа.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:45Городские хроники (6+)16:00«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост цен на топливо-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар укрепился на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика