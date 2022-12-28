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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.22 15:15

55 представителей средств массовой информации региона собрались сегодня на главное итоговое медиа-событие

Сегодня в Центре управления регионом прошла итоговая пресс-конференция 2022 года. Более двух часов губернатор Андрей Чибис давал развернутые ответы на вопросы журналистов.

Открывая конференцию, Андрей Владимирович поблагодарил команду правительства за слаженную работу, а также выразил благодарность северянам, за поддержку реализуемых проектов на территории Мурманской области.

Порядка 55 представителей средств массовой информации региона собрались сегодня на главное итоговое медиа-событие. Вопросы, которые сегодня задавали губернатору касались различных сфер деятельности региона.

Так, например, журналисты спрашивали о продолжении реализации программы реновации ЗАТО, о планируемых ключевых проектах на следующий год и планах благоустройства.

Целый блок вопросов касался темы экологии. В части этой темы губернатор отметил, что в последнее время наблюдается значительные изменения в отношении граждан и гостей области к вопросам экосистемы. На территории Мурманской области развивается корпоративное волонтерство, а также существенный положительный результат приносит проект «Чистая Арктика». Что касается вред от крупных производств, губернатор отметил, - «Мы радикально снизили экологический вред от производств, которые у нас есть. В совокупности на 80 процентов диоксид серы теперь меньше вырабатывается. Не секрет, что сегодня мазутные ТЭЦ - мощные загрязнители, здесь решение одно – газификация. И в этом направлении мы с коллегами уже работаем».

В ходе конференции участники поговорили также о судоремонте на территории региона, социальных льготах для многодетных семей, инвестиционном климате, а также пообщались на тему привлечения молодых специалистов сферы образования и медицины.

Во время пресс-конференции губернатор дал поручения для решения вопросов с которыми обратились журналисты из муниципальных образований региона. Так, например, поручено проработать вопрос освещения федеральной трассы Пиренга-Ковдор, на участке поворота на дорогу в муниципалитет. А заместителю губернатора Елене Дягилевой, которая курирует в том числе и министерство спорта, организовать обустройство лыжной трассы на территории ЗАТО г. Североморск, а также проработать возможность создания и реновации объектов спортивной инфраструктуры в ряде других муниципалитетов. Например, в Ковдоре планируется открытие молодежного пространства «СОПКИ.СПОРТ». Председатель регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова высказала обеспокоенность загрязнением окружающей среду во время работ кинематографистов и предложила внедрить специальный знак, который съемочные группы добровольно могли бы ставить на свою продукцию, чтобы подтвердить, что съемочный процесс не нанес ущерб хрупким экосистемам Севера. Это предложение губернатор поддержал.

В завершении, Андрей Чибис обратился к журналистам со словами благодарности за объективное освещение жизни региона, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Друзья, большое спасибо за вашу открытость и достоверность. Для нас работа средств массовой информации очень важна. Из новостей, телевизионных сюжетов мы узнаем на что еще нужно обратить внимание. Я желаю вам в новом году успехов, здоровья и добра», - прокомментировал губернатор.

Запись трансляции можно посмотреть здесь.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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