55 тысяч кубометров снега вывезено с дорожных участков и дворовых территорий Мурманской области за прошедшую неделю

На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили результаты работы по уборке улично-дорожной сети, а также дворовых и общественных территорий Мурманской области с 29 ноября по 6 декабря.

«От снега и наледи очищено 1219 кровель, 840 лестниц, для подсыпки тротуаров и дорожного полотна использовано 3 тысячи кубических метров противогололедных материалов», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, с улично-дорожной сети вывезено более 46 тысяч кубометров снега, а с дворовых территорий – более 9 тысяч кубометров.

«На прошлой «оперативке» давал поручение усилить контроль за работой управляющих организаций в системе мониторинга уборки территорий», – отметил глава региона.

Подробнее о приведении в порядок населенных пунктов региона доложила и.о. министра энергетики и ЖКХ доложила и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Элина Акулова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/