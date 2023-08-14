5,5 тысячи тонн свежемороженой рыбы доставил атомный контейнеровоз «Севморпуть» в Мурманск

13 августа атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» завершил переход из Петропавловска-Камчатского в порт Мурманск.

Первый в этом году субсидируемый каботажный рейс проходил по маршруту Санкт-Петербург - порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Мурманск. Рейс реализован в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Рейсовое задание выполнено в полном объёме, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В Мурманск экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» доставил 204 сорокафутовых рефрижераторных контейнера с морепродуктами. Переход из Петропавловска-Камчатского проходил в штатном режиме. Без ледокольной проводки атомный контейнеровоз «Севморпуть» успешно преодолел весь маршрут. Рефконтейнеры доставлены в установленные сроки».

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Петропавловска-Камчатского в направлении порта Мурманск 30 июля.

Напомним, 24 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Санкт-Петербург в первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по маршруту: Санкт-Петербург - порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Мурманск. На Дальний Восток экипаж судна доставил контейнеры, металлоконструкции, пиломатериалы, краны и автотехнику. Загрузка судна составила 90 процентов от его объёмов.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/